Россиянка описала немецкие продукты фразой «у нас до такого не додумались»

Алина Черненко

Фото: ViDI Studio / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Наталья побывала в Германии и описала несколько продуктов в местных супермаркетах фразой «у нас до такого не додумались». Своей историей она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Первое, на что обратила внимание соотечественница, — консервированные супы в «колбасной» упаковке. По ее словам, чаще всего таким образом фасуют айнтопфы (Eintopf переводится как «один горшок») — густые наваристые супы, по консистенции напоминающие рагу. Они продаются уже готовыми к употреблению — их нужно только перелить в тарелку и разогреть.

Второй продукт, о котором рассказала Наталья, — тесто для воскресных булочек в картонных банках. «Немцы не могут жить без свежего хлеба и сладкой выпечки — они обязательная часть завтрака в Германии. Ну, а поскольку по воскресеньям многие места, которые их производят и продают, закрыты на выходной, то на помощь приходят вот такие "консервы"», — пояснила она.

Третий продукт, удививший россиянку, — соленая сельдь в сливках. «У нас считается, что совмещать соленую или маринованную селедку с молочными продуктами — верный путь к расстройству желудка. А в Германии это самый ходовой товар, немцы уверены, что такое сочетание придает селедке мягкий, но в то же время насыщенный вкус», — рассказала путешественница.

Кроме того, автор публикации отметила, что у немцев очень популярен фляйш-салат — блюдо с порезанными на кусочки маринованными огурцами и колбасой, обильно приправленными майонезом. Жители европейской страны едят его как самостоятельное блюдо или намазывают на черный хлеб.

Ранее другая тревел-блогерша побывала в Германии и описала четыре привычки местных жителей фразой «в России не приживутся». В частности, по ее словам, немцы сдают бутылки из-под воды, чтобы получить талоны на приобретение новых.

