Россиянка описала цены на курорте Краснодарского края фразой «просто конские»

Российская туристка побывала в поселке Кучугуры в Краснодарском крае и рассказала о плюсах и минусах отдыха в этом месте. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания Светлана Антоненко отметила, что главные плюсы курорта — пляж и красивое кафе, которое располагается прямо над обрывом с видом на береговую линию. А главный минус — полное отсутствие нормальных магазинов.

«На рынке, конечно, колоритно, по-южному, но цены просто конские. Раза в два выше, чем в Ростове, Ейске или даже Анапе», — такими фразами описала свой опыт россиянка.

Кроме того, по словам соотечественницы, Азовское море в конце июня и начале августа превращается в «суп из медуз». «В прошлом году были медузы аурелии, они почти не жалят, а в этом году преобладает корнет. Это огромные создания с куполом и щупальцами, которые больно жалят и оставляют серьезные ожоги», — предупредила автор отзыва.

Местные жители поделились со Светланой лайфхаком — заходить в воду в гидрокостюмах или ехать купаться в курортную станицу Голубицкая. Там есть аквапарк, грязевое озеро, а в море медуз немного, и они не жалят.

Говоря о стоиомсти поездки, туристка призналась, что она получилась бюджетной. «На четверых мы потратили около 180 тысяч рублей на все: бензин, отель, питание на маршруте, остановки, сувениры», — пояснила она.

Ранее российский путешественник Денис Забелин отдохнул на пляже Азовского моря и описал его фразой «толпы народа и нашествие полчищ медуз». Мужчина также пожаловался на сервис на российском курорте.