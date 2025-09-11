Российская юмористка съездила в самую опасную страну мира и поделилась впечатлениями

Юмористка Аранова заявила, что в Венесуэле у туристов нет возможности погулять

В Венесуэле, которая регулярно возглавляет список самых опасных стран мира из-за высокого уровня преступности, у туристов нет возможности самостоятельно погулять. Об этом в шоу «Бранч» на YouTube рассказала российская юмористка Елизавета Варвара Аранова.

Она описала поездку в латиноамериканскую страну фразой «это было плохо». В частности, она заявила, что в Венесуэле из-за высокого уровня преступности «все бесконтрольно», а инфраструктура для туристов недостаточно развита.

«Ты вечером не погуляешь, особо никуда не выйдешь. По сути, люди туда приезжают сидеть внутри отеля. Но там просто еще не развито вообще ничего, поэтому там и отелей нет [подходящих], чтобы там сидеть. (...) Там нечего делать особо, оно того не стоит», — поделилась впечатлениями юмористка.

По словам Арановой, в Венесуэле ей удалось побывать у водопада Анхель, а также в трущобах. Вместе с тем она заявила, что не рекомендовала бы туристам посещать эту страну.

Ранее сообщалось, что российскому тревел-блогеру Илье Варламову (внесен Минюстом в реестр иноагентов) пригрозили расправой в Бразилии. Блогер признался, что случившееся напугало его.