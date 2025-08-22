Варламов приехал в популярную у туристов страну и получил угрозы расправой

Блогер Варламов получил угрозы расправой в бразильском Сан-Паулу

Популярный блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) приехал в Бразилию и получил угрозы расправой от местных жителей. Ролик, посвященный его поездке в популярную у туристов страну, доступен на его YouTube-канале.

Блогер побывал в самом опасном районе бразильского Сан-Паулу, который называют «Крэколандией» (в названии используется название распространенного опасного наркотика — прим. «Ленты.ру») из-за большого количества наркоманов. Несмотря на то что Варламову посоветовали не снимать в этом месте, он спрятал небольшую камеру в пачке сигарет и все равно вел съемку.

Проходя по одной из улиц, блогер попробовал незаметно снять, как местные продают наркотики. Однако продавец запрещенных веществ заметил, что Варламов ведет съемку. Он подошел к блогеру и его сопровождающему и несколько раз сказал, что в этом районе нельзя снимать. «Тебя уже все заприметили. Ты не выйдешь отсюда сегодня», — заявил собеседник Варламову.

Блогер признался, что очень испугался, и уточнил, что жители района начали его преследовать. «История закончилась позорным бегством. (...) Из меня создатель скрытых камер пока начинающий. Через улицу — я вообще не понимаю, как он запалил», — посетовал он.

