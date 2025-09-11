Культура
15:28, 11 сентября 2025Культура

Скандальную работу Бэнкси стерли со здания суда в Лондоне

Со здания Королевского судебного двора в Лондоне стерли новую работу Бэнкси
Ольга Коровина

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Получившую широкий общественный резонанс работу культового стрит-арт художника Бэнкси стерли со здания суда. Об этом сообщает корреспондент издания РИА Новости.

По информации источника, с исторического здания Королевского судебного двора в Лондоне убрали граффити, из-за которого Бэнкси пригрозили уголовным делом. На картине был изображен судья, замахивающийся молотком на протестующего. Сначала ее огородили металлическими листами, после чего начали стирать со стены.

Известно, что местная полиция начала уголовное расследование из-за причинения ущерба зданию, которое внесено в реестр объектов исторического наследия.

Ранее сообщалось, что анонимному уличному художнику Бэнкси грозит раскрытие личности и до 10 лет тюрьмы за скандальный рисунок на стене Королевского суда.

