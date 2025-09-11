Собчак заметили гуляющей с Арестовичем в Лондоне

Опубликовано видео гуляющих в Лондоне Собчак и Арестовича

Российскую журналистку Ксению Собчак заметили гуляющей с бывшим советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На кадрах видно, как Собчак идет по улице с Арестовичем, который в свою очередь держит зонт. Ролик снят в Лондоне.

Ранее в сентябре Ксения Собчак, снимавшая интервью в Париже, повздорила с французом, выкрикнувшим в ее сторону проукраинский лозунг, и не разрешила ему обижать русских.