Собчак заметили гуляющей с Арестовичем в Лондоне

Опубликовано видео гуляющих в Лондоне Собчак и Арестовича
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Российскую журналистку Ксению Собчак заметили гуляющей с бывшим советником главы офиса президента Украины Алексеем Арестовичем (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На кадрах видно, как Собчак идет по улице с Арестовичем, который в свою очередь держит зонт. Ролик снят в Лондоне.

Ранее в сентябре Ксения Собчак, снимавшая интервью в Париже, повздорила с французом, выкрикнувшим в ее сторону проукраинский лозунг, и не разрешила ему обижать русских.

