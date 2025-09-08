Интернет и СМИ
Собчак не разрешила обижать русских в Париже

Собчак сделала замечание французу, крикнувшему «Да здравствует Украина!»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, снимавшая интервью в Париже, повздорила с французом, выкрикнувшим в ее сторону проукраинский лозунг, и не разрешила ему обижать русских. Видео с инцидентом доступном на YouTube.

Во время съемки интервью с популярным блогером и певцом Сергеем Григорьевым-Апполоновым, известным как Grey Wiese, Собчак шла по парижской улице и разговаривала со своим гостем по-русски. Мимо них прошел пожилой француз и, услышав русскую речь, выкрикнул «Да здравствует Украина!» на французском языке.

Собчак остановилась и, обращаясь к прохожему также по-французски, уточнила, для чего он произнес эту фразу. Мужчина ответил, что всем русским следует знать, что о российско-украинском конфликте осведомлены в разных странах. Кроме того, он добавил, что должен выразить свою политическую позицию.

«Не нужно так делать, потому что существует дистанция. Тем более, если вы во Франции и вы француз, (...) вы не должны так говорить, потому что это расизм», — сделала ему замечание телеведущая. После этого она пожелала прохожему хорошего дня и продолжила прогулку с героем интервью.

Знакомая Григорьева-Апполонова, ставшая свидетельницей конфликта, подошла к Собчак, обняла ее и восхитилась тем, что телеведущая говорит по-французски. «Когда обижают нас, русских, мы и по-французски заговорим. Мы себя в обиду не дадим. Так что вот так, как говорится, знай наших», — заключила журналистка.

Ранее Собчак раскрыла впечатления от отпуска с минимумом алкоголя. Она призналась, что ей понравилось так отдыхать.

