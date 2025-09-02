Собчак провела отпуск с минимумом алкоголя и поделилась впечатлениями

Собчак заявила, что употребляла минимум алкоголя в отпуске и осталась довольна

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что провела летний отпуск, почти не употребляя алкоголь. Впечатлениями от отдыха она поделилась в своем Telegram-канале.

«Впервые за долгие годы я провела отпуск так: минимум встреч и громких застолий, минимум алкоголя», — написала журналистка. Она добавила, что каждый день ходила по десять километров и тренировалась.

Также, по словам Собчак, все четыре недели отдыха она провела в одном месте вместо того, чтобы ездить на популярные курорты, например на Ибицу, Сардинию или в Сен-Тропе. Телеведущая призналась, что осталась довольна таким отпуском. «Совершенно другое чувство наполненности и энергии. Иду в сентябрь уверенно и легко!» — заключила она.

