Таксист в Турции ограбил Валерию и Пригожина

Mash: Таксист в Турции обманул Валерию и Пригожина на миллион рублей
Ольга Коровина

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Певицу Валерию и ее супруга, продюсера Иосифа Пригожина обманули на один миллион рублей в Турции. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, таксист присвоил 12 тысяч долларов (примерно один миллион рублей) за маршрут стоимостью 30 долларов. Водитель уговорил Пригожина провести оплату по терминалу еще до начала поездки. Затем он несколько раз заявлял, что произошли технические неполадки, и просил повторить манипуляции с терминалом.

В итоге, по данным Mash, поездка так и не состоялась. Однако Пригожин успел сфотографировать машину до того, как злоумышленник скрылся.

Сообщается, что стамбульская полиция смогла найти мошенника. Он принес извинения потерпевшим и вернул украденные деньги наличными. Уточняется также, что таксист неоднократно использовал такую схему, ссылаясь на «технические неполадки» при оплате поездки.

Ранее стало известно, что певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин решили построить собственный дом мечты с нуля после нескольких лет неудачных поисков.

