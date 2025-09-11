Токаев анонсировал референдум

Токаев: В 2027 году в Казахстане нужно провести референдум об упразднении Сената

В 2027 году в Казахстане нужно провести референдум об упразднении Сената и сделать парламент республики однопалатным. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.

По его словам, реформа должна стать частью общественного обсуждения. «Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в конституцию», — заявил Токаев.

11 сентября Токаев также уточнил, что реформа заключается в укреплении институтов государства в Казахстане. Вопрос об ограничении полномочий президента через установление парламентской республики не стоит, добавляет президент.

