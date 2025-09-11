Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:30, 11 сентября 2025Бывший СССР

Токаев анонсировал референдум

Токаев: В 2027 году в Казахстане нужно провести референдум об упразднении Сената
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

В 2027 году в Казахстане нужно провести референдум об упразднении Сената и сделать парламент республики однопалатным. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.

По его словам, реформа должна стать частью общественного обсуждения. «Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в конституцию», — заявил Токаев.

11 сентября Токаев также уточнил, что реформа заключается в укреплении институтов государства в Казахстане. Вопрос об ограничении полномочий президента через установление парламентской республики не стоит, добавляет президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с официальным визитом. Кроме того, отмечает он, республику посетит и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?

    Поплавская назвала давшую интервью Пугачеву «обиженкой»

    Популярная российская юмористка испытала ужас в туалете в Европе

    В Кремле ответили на вопрос о внешних целях совместных с Минском военных учений

    Жителям Подмосковья назвали время прихода первых заморозков

    Не принятый в российскую школу русский ребенок зачитал по памяти Пушкина на видео

    Россиянин попал под следствие после отказа женщины возобновить отношения

    В России апробируют дрон-ракету «Залп-1»

    Россияне оценили свое финансовое положение

    Токаев анонсировал референдум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости