14:04, 10 сентября 2025

Токаев впервые приедет с почетным визитом в Россию

Посол Абаев: 12 ноября состоится первый государственный визит Токаева в Россию
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости / POOL

Государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию состоится 12 ноября. Об этом заявил посол республики Даурен Абаев, передает РИА Новости.

«Это высшая форма международного двустороннего мероприятия. Мы придаем ему огромное значение», — сказал он.

Ранее Токаев сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с официальным визитом. Также отмечается, что страну посетит и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

До этого американский президент Дональд Трамп провел разговор с Токаевым. Лидер Казахстана сообщил о готовности к конструктивному обсуждению торговых вопросов после введения США пошлины в размере 25 процентов на казахстанские товары.

