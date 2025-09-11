Мир
11:38, 11 сентября 2025Мир

Трамп отказался реагировать на покушение на своего соратника

WP: Администрация Трампа не предпримет шаги в ответ на покушение на Кирка
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа не намерена предпринимать какие-либо шаги в ответ на состоявшееся покушение на консервативного активиста Чарльза Кирка. Об этом со ссылкой на источники в Белом доме пишет газета The Washington Post (WP).

«Мы мысленно с Чарли и его семьей. Мы не думаем о политических ответных мерах», — заявил собеседник издания.

Ранее член Палаты представителей Конгресса от демократов Джо Морелл, комментируя покушение на Кирка, заявил, что Соединенные Штаты сбились с пути.

