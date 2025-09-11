Мир
17:12, 11 сентября 2025

Трамп посмертно наградит Кирка

Трамп посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Caitlin O’Hara / Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил, что наградит своего соратника Чарли Кирка, убитого в Юте, Президентской медалью Свободы. Трансляция выступления американского лидера доступна на YouTube-канале Белого дома.

«Я рад сообщить, что вскоре награжу Чарли Кирка посмертно Президентской медалью Свободы. Дата церемонии будет объявлена», — сообщил политик.

Ранее представитель Департамента общественной безопасности штата Юта рассказал, что удалось отследить перемещения преступника, стрелявшего в Кирка. По его словам, стрелок перебрался через крышу к месту стрельбы, а после выстрела скрылся в соседнем районе. Кроме того, у правоохранителей есть качественная видеозапись со стрелком, но она пока не будет обнародована.

