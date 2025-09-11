ЦСКА захотел купить капитана «Локомотива»

Московский ЦСКА хочет купить капитана столичного «Локомотива» Дмитрия Баринова. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, все стороны продолжают общение по возможному трансферу. Игрок окончательно не отклонял предложение армейцев.
29-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», он выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Его действующий контракт с железнодорожниками истекает 30 июня следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
В 2019 году Баринов дебютировал в составе сборной России. Он провел за национальную команду 18 матчей, в которых не отметился голами.