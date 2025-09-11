Спорт
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Амкал
Сегодня
17:00 (Мск)
Салют Белгород
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Леон Сатурн
Сегодня
19:30 (Мск)
Broke Boys
Fonbet Кубок России|1/64 финала
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нефтехимик
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
11:27, 11 сентября 2025Спорт

ЦСКА захотел купить капитана «Локомотива»

ЦСКА захотел купить капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский ЦСКА хочет купить капитана столичного «Локомотива» Дмитрия Баринова. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, все стороны продолжают общение по возможному трансферу. Игрок окончательно не отклонял предложение армейцев.

29-летний Баринов — воспитанник «Локомотива», он выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Его действующий контракт с железнодорожниками истекает 30 июня следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.

В 2019 году Баринов дебютировал в составе сборной России. Он провел за национальную команду 18 матчей, в которых не отметился голами.

