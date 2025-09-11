Мир
Убегающего с крыши подозреваемого в покушении на соратника Трампа сняли на видео

NYT: Появилось видео с убегающим с крыши подозреваемым после стрельбы в Кирка
Появилось видео, на котором запечатлен человек, убегающий по крыше в момент покушения на американского консервативного активиста, соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка. Соответствующими кадрами делится газета The New York Times (NYT).

На записи видно, как после стрельбы часть людей бросается в укрытие, а в кадре появляется темный силуэт, спешно скрывающийся по крыше здания и исчезающий из поля зрения камеры. По данным издания, это может быть подозреваемый, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее CNN со ссылкой на Департамент общественной безопасности штата Юта сообщил, что в Кирка могли выстрелить с крыши одного из зданий около кампуса Университета долины Юта, где политик выступал перед студентами.

На активиста совершили покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.

