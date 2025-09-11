Мир
08:31, 11 сентября 2025Мир

Раскрыты подробности покушения на соратника Трампа

CNN: В активиста Кирка в Юте могли выстрелить с крыши одного из зданий
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cheney Orr / Reuters

В американского консервативного активиста, соратника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка могли выстрелить с крыши. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Департамент общественной безопасности штата Юта.

По данным департамента, стрелок мог расположиться на крыше одного из зданий около кампуса Университета долины Юта, где Кирк выступал перед студентами. В частности, укрытием стрелка могло стать строение рядом со внутренним двором учебного заведения.

«Какие-либо дополнительные разъяснения не могут быть предоставлены для защиты целостности нашего расследования», — заявил департамент.

Ранее стало известно, что два задержанных полицией человека оказались непричастны к покушению на Кирка.

    Все новости