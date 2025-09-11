Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:20, 11 сентября 2025Мир

Два задержанных человека оказались непричастны к покушению на соратника Трампа

CNN: Два задержанных человека непричастны к покушению на активиста Кирка
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Caitlin O'Hara / Reuters

Два задержанных полицией человека оказались непричастны к покушению на американского консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Департамент общественной безопасности штата Юта.

«Двое человек, которые считались подозреваемыми, позже были освобождены», — утверждается в публикации.

В департаменте добавили, что ни один из задержанных «не имеет отношения к стрельбе». По данным телеканала, розыск подозреваемых продолжается.

На Кирка совершили покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Им грозит опасность». На Западе рассказали о предупреждении Путина союзникам Киева

    Российские подростки толпой избили 12-летнюю школьницу и поставили ее на колени

    Ценам на золото предсказали скачок

    В Крыму назвали тупиковой идею Макрона о войсках на Украине

    Два задержанных человека оказались непричастны к покушению на соратника Трампа

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Экс-губернатор Курской области признался во взяточничестве

    На Украине военкомы задержали оператора австрийской телекомпании

    В Госдуме ответили на слова Трампа о затягивании украинского конфликта

    В России оценили провокацию Киева с дронами в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости