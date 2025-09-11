Два задержанных человека оказались непричастны к покушению на соратника Трампа

Два задержанных полицией человека оказались непричастны к покушению на американского консервативного активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Департамент общественной безопасности штата Юта.

«Двое человек, которые считались подозреваемыми, позже были освобождены», — утверждается в публикации.

В департаменте добавили, что ни один из задержанных «не имеет отношения к стрельбе». По данным телеканала, розыск подозреваемых продолжается.

На Кирка совершили покушение во время его выступления на территории Университета долины Юта. Он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что пострадавший не выжил.