Украина заявила о неготовности к переговорам с Россией

Министр обороны Украины Шмыгаль: Киев пока не готов вести переговоры с Москвой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина пока не готова вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта. Об этом заявил украинский министр обороны Денис Шмыгаль в интервью Sky News.

Он пояснил, что для общения сторон пока «не сложились условия». Глава оборонного ведомства также призвал усилить санкционное давление на Москву и предоставить Киеву необходимое оружие. По его словам, это поможет заставить Россию принять условия, которые хочет Украина.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал условие встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что встреча должна пройти не в России.

