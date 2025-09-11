Силовые структуры
Устроивший стрельбу на парковке россиянин получил 20 лет колонии

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Краснодарского края»

В Новороссийске мужчину приговорили к 20 годам колонии за стрельбу на парковке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он признан виновным по статьям 222 («Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему»), 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия, группой лиц по предварительному сговору»), 30, 105 («Покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений») и 105 («Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений»).

Как установил суд, ночью 9 августа 2023 года подсудимый со знакомыми приехал на парковку в городе Новороссийске, предварительно вооружившись самодельным огнестрельным оружием, которое было переделано из сигнального пистолета. В ходе незначительного конфликта с другой группой мужчин Эльмин Мамедов произвел не менее десяти выстрелов в сторону скопления людей, после чего скрылся.

В результате двое оппонентов получили ранения головы и тела. Они были доставлены в медицинское учреждение, но спасти их не удалось. Еще двое также были доставлены в больницу с ранениями различной степени тяжести, где им оказали своевременную помощь.

Суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин попал под следствие после отказа женщины возобновить отношения.

