Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:31, 11 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин попал под следствие после отказа женщины возобновить отношения

В Новосибирской области задержали мужчину, поджегшего дом с матерью и детьми
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Новосибирской области задержали мужчину, поджегшего дом с матерью и детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он подозревается по статье 30, 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

По данным следствия, утром 10 сентября подозреваемый пришел домой к бывшей сожительнице. Ранее она отказалась налаживать с ним отношения и у мужчины возник план расправы над ней.

Злоумышленник облил входную дверь бензином и поджег ее. Довести преступный умысел до конца не получилось, пострадавшая с детьми проснулась от запаха дыма и смогла потушить дверь.

Сотрудники полиции задержали мужчину, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что россиянка отказалась от предложения мужчины и ударила его ножом 244 раза.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?

    Поплавская назвала давшую интервью Пугачеву «обиженкой»

    Популярная российская юмористка испытала ужас в туалете в Европе

    В Кремле ответили на вопрос о внешних целях совместных с Минском военных учений

    Жителям Подмосковья назвали время прихода первых заморозков

    Не принятый в российскую школу русский ребенок зачитал по памяти Пушкина на видео

    Россиянин попал под следствие после отказа женщины возобновить отношения

    В России апробируют дрон-ракету «Залп-1»

    Россияне оценили свое финансовое положение

    Токаев анонсировал референдум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости