Россиянин попал под следствие после отказа женщины возобновить отношения

В Новосибирской области задержали мужчину, поджегшего дом с матерью и детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он подозревается по статье 30, 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом») УК РФ.

По данным следствия, утром 10 сентября подозреваемый пришел домой к бывшей сожительнице. Ранее она отказалась налаживать с ним отношения и у мужчины возник план расправы над ней.

Злоумышленник облил входную дверь бензином и поджег ее. Довести преступный умысел до конца не получилось, пострадавшая с детьми проснулась от запаха дыма и смогла потушить дверь.

Сотрудники полиции задержали мужчину, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

