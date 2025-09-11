Россия
20:53, 11 сентября 2025

В Госдуме оценили идею полного сухого закона в России

Депутат Леонов назвал бессмысленной идею полного сухого закона в России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: siamionau pavel / Shutterstock / Fotodom

Идея полного запрета алкоголя в России является радикальной мерой, которой не было со времен сухого закона в СССР. При этом подобная мера бессмысленна, считает глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов. Слова парламентария приводит «Газета.Ru».

Он также пояснил, что полный запрет влечет за собой различные последствия. В качестве примера политик привел подпольную продажу алкоголя, а также самогоноварение.

«Ограничить полностью продажу алкоголя — это крайне радикальная мера, в которой я, например, не вижу никакого смысла. В нашей стране есть определенная культура употребления алкоголя, за исключением южных, кавказских регионов — у них другое отношение к алкоголю», — сказал Леонов.

Ранее общественная организация «Отцы рядом» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести полный сухой закон, включающий запрет на продажу алкоголя в магазинах, точках общественного питания, в том числе ресторанах и барах.

