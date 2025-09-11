Бывший СССР
В Грузии задержали соратника Саакашвили

В Грузии был задержан экс-глава партии Саакашвили Хабеишвили
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernd Weißbrod / Reuters

В Грузии был задержан экс-глава партии «Единое национальное движение» бывшего президента страны Михаила Саакашвили Леван Хабеишвили. Об этом пишет Formula.

«Сила в грузинском народе. Ничего не бойтесь. Я этого ожидал», — прокомментировал свой арест он. Он также заявил, что его арестовали по приказу олигарха Бидзины Иванишвили, которого в СМИ часто называют фактическим главой Грузии.

Служба безопасности Грузии во время брифинга отметила, что Хабеишвили обещал давать взятки сотрудникам силовых структур во время протестов против политики партии власти «Грузинская мечта». По словам ведомства, Хабеишвили обещал заплатить за это 200 тысяч долларов одному человеку, кто откажется применять силу против протестующих.

Сообщается также о задержании ряда других публичных деятелей, в том числе из числа членов «Грузинской мечты».

В июле президент Грузии Михаил Кавелашвили предложил помиловать политиков в обмен на участие в выборах. Однако, по его словам, оно не затронет экс-президента страны Михаила Саакашвили из-за его гражданства Украины.

