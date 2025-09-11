В Китае вспомнили о «пророчестве» Киссинджера о военном конфликте с США

Sohu: Военный парад в КНР потряс США и стал ответом на пророчество Киссинджера

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в 2023 году утверждал, что в ближайшие годы между Соединенными Штатами и Китаем может возникнуть вооруженный конфликт. Военный парад в Пекине, прошедший 3 сентября, стал ответом на это «пророчество», считают в китайском издании Sohu.

«Военный парад 3 сентября, с одной стороны, продемонстрировал всему миру нынешнюю силу и решимость Китая, с другой стороны, он также глубоко потряс Соединенные Штаты — страну-гегемона», — говорится в материале. Утверждается, что после парада в КНР многие американцы вспомнили о словах Киссинджера.

В Sohu добавили, что предположение бывшего госсекретаря США о грядущем конфликте было разумным предсказанием, основанным на состоянии отношений Вашингтона с Пекином. «Фактически, с 2018 года Китай и Соединенные Штаты вступили в долгосрочную конфронтацию», — уточнили в издании.

Отмечается, что Китаю удалось выстоять в ходе противостояния с США: его экономика по-прежнему сильна, а многие страны зависят от китайского производства. В то же время американский доллар начал терять позиции в мире, считают авторы материала.

Киссинджер в 2023 году заявил, что напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином может перерасти в вооруженный конфликт. Бывший госсекретарь США предположил, что поводом для конфликта может послужить ситуация в Южно-Китайском море.