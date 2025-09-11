В Крыму назвали тупиковой идею Макрона о войсках на Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал тупиковой идею президента Франции Эммануэля Макрона о вводе иностранного военного контингента на Украину. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Константинова, Макрон тянет переговоры на непроходные условия. Он подчеркнул, что другие политики также стремятся завести диалог об урегулировании конфликта в тупик.

«Россия говорит, что этого не будет, а они в ответ — сколько стран готовы поехать, там-то и там-то они будут дислоцироваться и так далее», — отметил он.

Константинов добавил, что иностранные солдаты не принесут мир Украине.

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска на Украину. По его словам, эти государства намерены развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки или обеспечить свое присутствие на суше, на море или в воздухе.