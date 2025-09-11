Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:20, 11 сентября 2025Бывший СССР

В Минобороны Украины ответили на один вопрос о мобилизации в стране

Шмыгаль: Уровень мобилизации на Украине стабилен и имеет тенденцию к росту
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anastasiia Smolienko / Globallookpress.com

Уровень мобилизации на Украине достаточен для восстановления личного состава. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Мы мобилизовали все необходимое количество личного состава, чтобы покрыть все наши потери и сформировать небольшие резервы», — прокомментировал он.

По его словам, за последний год мобилизационные процессы стабильны и имеют тенденцию к росту.

Ранее стало известно, что власти Украины намерены срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. В Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области — порядка 18 тысяч.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина предложила Польше сбивать российские ракеты и дроны на ее территории. Пойдет ли НАТО на создание бесполетной зоны?

    Раскрыт портрет среднестатистического преступника в самом богатом российском городе

    В России высказались о встрече Лукашенко и представителя Трампа

    Главаря банды «010» сдал взятый под госзащиту свидетель из российского региона

    Стало известно об активизации ударов дронами-ракетами ВСУ по России

    Россиянка привезла из Дубая на родину золотой браслет и оказалась под угрозой тюрьмы

    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных

    Раскрыты подробности опознания тела угнавшего вертолет на Украину российского летчика

    В МИД России объяснили закрытие Польшей границы с Белоруссией

    Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости