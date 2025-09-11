Россия
12:48, 11 сентября 2025Россия

В России девочки-подростки объявили себя «королевами класса» и жестоко избили сверстницу

В Алтайском крае школьницы жестоко избили сверстницу и оттаскали ее за волосы
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Рубцовске Алтайского края девочки-подростки из школы № 3 объявили себя «королевами класса» и жестоко избили сверстницу. Действия россиянок попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Русская община Zov».

На представленных кадрах видно, как три ученицы выясняют отношения. Внезапно одна из школьниц ударяет оппонентку коленом по лицу, затем другая девочка хватает несчастную за волосы и оттаскивает.

По сведениям издания, в издевательствах над школьницей участвовали три несовершеннолетние. Они, как утверждает «Русская община Zov», привыкли раздавать поручения в классе. Пострадавшая не стала подчиняться их требованиям, за это ее наказали.

Отец школьницы рассказал, что обидчицы поспешили удалить со своих телефонов доказательства избиения. Родители пострадавшей сняли побои и написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Волгограде школьница унизила сверстницу и отвесила ей пощечину.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
