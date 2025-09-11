Россия
В России допустили украинскую провокацию в инциденте с дронами в Польше

Генерал Попов допустил украинскую провокацию в инциденте с дронами в Польше
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фото: Globallookpress.com

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru допустил украинскую провокацию в инциденте с дронами в Польше.

Он отметил, что российские беспилотники не могли по ошибке пересечь польскую границу и двигаться вглубь страны еще на 50-60 километров.

«Поэтому, думаю, что это была провокация со стороны Украины», — заявил Попов. По его словам, Киев мог использовать для этих целей дроны российского производства, которые ранее были сбиты и восстановлены для дальнейшего запуска.

По заявлению премьер-министра Польши Дональда Туска, в ночь на 10 сентября воздушное пространство страны было нарушено. Он сообщил, что дроны являются российскими, однако доказательств не было приведено.

В Минобороны России заявили, что поражение объектов на территории Польши российскими военными не планировалось, целями являлись объекты на западе Украины.

