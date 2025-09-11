В Дагестане открылся халяльный компьютерный клуб

В России открылся халяльный компьютерный клуб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В каждом компьютере установлены система антимат и таймер, напоминающий о намазе. Кроме того, само заведение оборудовано колонками, через которые воспроизводится азан во время молитвы. Также посетителям предлагается пройти викторину об исламе.

«Все это мы делаем, чтобы сохранять правильные ценности в наших компьютерных клубах. Потому что нам важно, чтобы в Дагестане компьютерные клубы были комфортным местом для проведения досуга», — рассказали сотрудники клуба.

Вдобавок они уточнили, что по пятницам с 9 до 13 часов дня заведение не работает. По их словам, данная мера направлена на то, чтобы геймеры не пропускали рузман.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре открылась «кроличья нора».