В России создали спецотряд БПЛА с пунктом управления за сотни километров от зоны боев

В России создали специальный отряд беспилотных летательных аппаратов, пункт управления которых находится за сотни километров от зоны боевых действий. Об этом сообщили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), передает ТАСС.

В одном пункте управления, удаленном от линии боевого соприкосновения, могут одновременно находиться оператор самолета-разведчика и оператор ударного беспилотника. Это позволит находящемуся в зоне боев военному выставлять дрон на землю и быстро возвращаться в укрытие.

Спецотряд создан на базе подразделения «Сомали» и 24-й отдельной мотострелковой бригады. Ему уже передали дроны «Скворец» и программно-аппаратные комплексы «Орбита».

Ранее оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Мага раскрыл способ обнаружения бойцов ВСУ. По его словам, их можно обнаружить по оставленному ими мусору или следам на грунте.