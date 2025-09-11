Экономика
20:17, 11 сентября 2025Экономика

В России заявили о резком росте товарооборота с Уругваем

Товарооборот РФ и Уругвая вырос в I полугодии на 72 %, до $123 млн
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Товарооборот РФ и Уругвая вырос за первые шесть месяцев 2025 года на 72 процента, до 123 миллионов долларов, а в 2024-м прибавил год к году еще 23 процента, до примерно 150 миллионов. Об этом по итогам заседания смешанной комиссии содействия развитию торгово-экономических связей двух стран сообщили в Россельхознадзоре.

На экспорт РФ в Уругвай пришлось в прошлом году 58,3 миллиона долларов, на импорт товаров из южноамериканской страны — 91,9 миллиона. При этом поставки Москвы росли втрое большими темпами, чем у Монтевидео — 42,2 против 13,9 процента.

Как следует из слов главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, сопредседателя указанной комиссии, Уругвай является традиционным партнером России в регионе, а резкий рост показателей двусторонней торговли говорит о том, что связи между странами продолжают поступательно развиваться.

В материалах также говорится, что Уругвай наращивает закупки российских удобрений, а в обратном направлении растут поставки продовольствия и сельхозсырья.

В начале 2025 года, после того, как власти РФ на фоне роста цен на молочную продукцию решили увеличить импорт для насыщения рынка, сообщалось, что Уругвай нарастил поставки сливочного масла в РФ почти вдвое, до тысячи тонн менее чем за три месяца.

