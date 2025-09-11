В российском городе раскритиковали кривой памятник за миллионы рублей

В Рязани раскритиковали скульптуру с нахимовцем и девушкой 3,75 млн рублей

Власти Рязани раскритиковали установленную на Севастопольской аллее скульптурную композицию с нахимовцем и девушкой, которая выглядит полуобнаженной. Работа не будет принята, сообщили в местной администрации «Подъему».

Там добавили, что композиция стоимостью 3,75 миллиона рублей «не соответствует эскизу» техзадания. Заказчиком выступает управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которое в настоящее время ведет переговоры с исполнителем. Кроме скульптуры, подрядчик должен был установить информационный стенд, а также уложить рядом тротуарную плитку и устроить травяной газон. По контракту, работу по благоустройству должны быть завершены 15 октября.

Местные жители также раскритиковали скульптуру. Они считают, что девушка выглядит так, будто забыла надеть блузку. Некоторые посчитали прием с блузкой хитрым ходом, чтобы горожане не обратили внимание на «кривые лица и странные дырявые ботинки» фигур.

