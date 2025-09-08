Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:43, 8 сентября 2025Экономика

Россиянин обвешал улицу плюшевыми медведями с помойки

В Свердловской области мужчина развесил на улице плюшевых медведей
Мария Черкасова

Фото: yul38885 / Shutterstock / Fotodom

В селе Мезенском Заречного округа Свердловской области мужчина завесил улицу плюшевыми медведями с помойки. Об этом сообщает «Подъем».

В соцсетях автомобилисты назвали «Аллею медведей», которую создал местный водитель мусоровоза Алексей, «дичью» и «сектантством». Однако сосед Павел П. рассказал изданию, что теперь у них часто тормозят водители, которые едут по федеральной трассе ЕкатеринбургТюмень. Едущие фотографируются с медведями.

Он также добавил, что сначала мужчина находил игрушки на помойках, а теперь местные жители иногда сами привозят медведей к трассе и приколачивают к деревьям. На игрушки люди реагируют по-разному. «В большинстве — восхищаются, но есть и такие, кто видит в этом некую мистику», — поделился Павел.

Ранее рядом с психиатрической клиникой в селе Смоленка Забайкальского края установили скульптуру, напугавшую местных жителей — памятник жертвам психических расстройств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев официально прокомментировал сообщения об ударе «Искандером» по зданию кабмина

    ВСУ нанесли массированный удар по Донецку

    Российский военный рассказал о подготовке ВСУ к обороне Константиновки

    Зеленский назвал главную цель на встрече с союзниками в формате «Рамштайн»

    Звезда «Сплетницы» снялась полностью обнаженной

    Украинский фонд профинансирует создание британского «Железного купола»

    Разведенные пары стали отказываться разъезжаться по одной причине

    В Германии разгорелся скандал вокруг Мерца и его жены. Что об этом известно и чем грозит канцлеру?

    «Это стало моей суперсилой». 25-летний американец объездил весь мир из-за ОКР. Что ему это дало?

    Названа возможная причина пожара в здании кабмина Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости