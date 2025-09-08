Россиянин обвешал улицу плюшевыми медведями с помойки

В Свердловской области мужчина развесил на улице плюшевых медведей

В селе Мезенском Заречного округа Свердловской области мужчина завесил улицу плюшевыми медведями с помойки. Об этом сообщает «Подъем».

В соцсетях автомобилисты назвали «Аллею медведей», которую создал местный водитель мусоровоза Алексей, «дичью» и «сектантством». Однако сосед Павел П. рассказал изданию, что теперь у них часто тормозят водители, которые едут по федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень. Едущие фотографируются с медведями.

Он также добавил, что сначала мужчина находил игрушки на помойках, а теперь местные жители иногда сами привозят медведей к трассе и приколачивают к деревьям. На игрушки люди реагируют по-разному. «В большинстве — восхищаются, но есть и такие, кто видит в этом некую мистику», — поделился Павел.

Ранее рядом с психиатрической клиникой в селе Смоленка Забайкальского края установили скульптуру, напугавшую местных жителей — памятник жертвам психических расстройств.