В российском регионе уничтожили несколько украинских беспилотников

Гусев: Силы ПВО уничтожили несколько беспилотников ВСУ в Воронежской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Река / ТАСС

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гусев подчеркнул, что, согласно предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле в результате инцидента нет. Губернатор отметил, что режим опасности атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется.

В ночь на среду, 10 сентября, ВСУ выпустили по России свыше сотни беспилотников. Больше всего дронов — 21 – сбили над Брянской областью.

