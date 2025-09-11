Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:00, 11 сентября 2025Мир

В США назвали способ быстро закончить конфликт на Украине

Аналитик Берлетик: Отказ США от помощи ВСУ быстро завершит конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Гленна Дизена назвал способ быстро закончить конфликт на Украине.

По его словам, если США откажутся от помощи ВСУ в вопросах командования и передачи разведывательной информации, боевые действия скоро завершатся.

Эксперт указал, что в Германии сейчас находится военное командование Соединенных Штатов, которое контролирует конфликт на Украине. Если президент Дональд Трамп примет решение положить этому конец, все закончилось бы очень быстро, уверен Берлетик.

Он также добавил, что ЦРУ управляют разведывательными сетями на территории Украины. «Это еще один аспект, благодаря которому можно утверждать, что, если президент Трамп решит в одночасье прекратить сотрудничество в сфере разведки, то конфликт закончится», — сказал аналитик.

Ранее хорватское издание Advance заявило, что Путин, выступая перед журналистами по итогам визита в КНР, послал Западу сигнал. Как сочли журналисты, российский глава дал понять, что канал связи с Белым домом открылся и шанс на политическое прекращение украинского конфликта есть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сторонник Трампа и противник помощи Украине. На известного американского консерватора Чарли Кирка совершено покушение

    Порномодель бросила Onlyfans и купила корову

    Женщина посмотрела записи с камер наблюдения и выставила собственную мать из дома

    В США назвали способ быстро закончить конфликт на Украине

    41-летняя звезда Comedy Woman похвасталась прессом в откровенном топе

    Трамп пообещал найти всех причастных к убийству Кирка

    ВСУ ударили по территории России дальнобойным оружием

    Финансист объяснил резкое ослабление рубля

    В США захотели прекратить любую торговлю с Россией

    В России допустили украинскую провокацию в инциденте с дронами в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости