Аналитик Берлетик: Отказ США от помощи ВСУ быстро завершит конфликт на Украине

Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Гленна Дизена назвал способ быстро закончить конфликт на Украине.

По его словам, если США откажутся от помощи ВСУ в вопросах командования и передачи разведывательной информации, боевые действия скоро завершатся.

Эксперт указал, что в Германии сейчас находится военное командование Соединенных Штатов, которое контролирует конфликт на Украине. Если президент Дональд Трамп примет решение положить этому конец, все закончилось бы очень быстро, уверен Берлетик.

Он также добавил, что ЦРУ управляют разведывательными сетями на территории Украины. «Это еще один аспект, благодаря которому можно утверждать, что, если президент Трамп решит в одночасье прекратить сотрудничество в сфере разведки, то конфликт закончится», — сказал аналитик.

Ранее хорватское издание Advance заявило, что Путин, выступая перед журналистами по итогам визита в КНР, послал Западу сигнал. Как сочли журналисты, российский глава дал понять, что канал связи с Белым домом открылся и шанс на политическое прекращение украинского конфликта есть.