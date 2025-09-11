В США опубликовали фото орудия убийства Кирка

NYP опубликовала фото винтовки, из которой убили активиста Чарли Кирка

В США опубликовали фото орудия, из которого могли убить консервативного активиста Чарли Кирка. Снимок выложило издание New York Post (NYP).

На фотографии изображена винтовка «Маузер». По данным источников, выстрел в Кирка был произведен с помощью пули крупного калибра.

«Импортная самозарядная винтовка "Маузер" 30-06 калибра была обнаружена следователями завернутой в полотенце в лесистой местности после убийства Кирка, который был застрелен во время выступления на мероприятии в университете штата Юта в среду», — указано в сообщении.

Ранее известный британский журналист, ведущий канала Talk TV Майк Грэм заплакал в прямом эфире, рассказывая о расправе над Кирком. «Что не так с нашим миром? Почему люди не могут нормально относиться друг к другу и не стрелять друг в друга, ради всего святого?» — сказал он, не сдерживая слез.