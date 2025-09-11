Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:09, 11 сентября 2025Мир

В США опубликовали фото орудия убийства Кирка

NYP опубликовала фото винтовки, из которой убили активиста Чарли Кирка
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nicolas Armer / dpa / Global Look Press

В США опубликовали фото орудия, из которого могли убить консервативного активиста Чарли Кирка. Снимок выложило издание New York Post (NYP).

На фотографии изображена винтовка «Маузер». По данным источников, выстрел в Кирка был произведен с помощью пули крупного калибра.

«Импортная самозарядная винтовка "Маузер" 30-06 калибра была обнаружена следователями завернутой в полотенце в лесистой местности после убийства Кирка, который был застрелен во время выступления на мероприятии в университете штата Юта в среду», — указано в сообщении.

Ранее известный британский журналист, ведущий канала Talk TV Майк Грэм заплакал в прямом эфире, рассказывая о расправе над Кирком. «Что не так с нашим миром? Почему люди не могут нормально относиться друг к другу и не стрелять друг в друга, ради всего святого?» — сказал он, не сдерживая слез.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это ужасно». ФБР раскрыло новые детали вокруг убийства сторонника Трампа. Что стало известно?

    Тарасова оценила критику в адрес Пугачевой

    Франция направит истребители для защиты восточного фланга НАТО

    В ВСУ встревожились из-за позиции США по поставкам военной помощи

    В США опубликовали фото орудия убийства Кирка

    Стало известно об изнасилованиях участниц конкурса красоты «Мисс Франция»

    Врач предупредил о негативном влиянии на сон неправильно подобранного постельного белья

    Посол России отреагировал на вызов в МИД Швеции

    Известный ведущий заплакал в прямом эфире

    В Госдуме оценили идею полного сухого закона в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости