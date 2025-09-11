Интернет и СМИ
Известный ведущий заплакал в прямом эфире

Телеведущий Грэм заплакал, рассказывая о расправе над активистом Кирком в США
Маргарита Щигарева
Фото: Caitlin O'hara / Reuters

Известный британский журналист, ведущий канала Talk TV Майк Грэм заплакал в прямом эфире, рассказывая о расправе в США над американским политическим активистом Чарли Кирком. Об этом пишет The Express.

Грэм назвал расправу над Кирком ужасным событием. Он отметил, что активисту был только 31 год и у него осталась семья.

«Сегодня один из таких дней, когда ты просыпаешься и просто думаешь: "Что не так с нашим миром? Почему люди не могут нормально относиться друг к другу и не стрелять друг в друга, ради всего святого?"» — добавил ведущий, не сдерживая слез.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Кирк сыграл не последнюю роль в победе президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году. Он также счел, что расправа над активистом демонстрирует полную дисфункцию правоохранительной системы Америки.

Покушение на консерватора, генерального директора молодежной организации Turning Point USA Чарли Кирка произошло в среду, 10 сентября. Во время выступления на территории Университета долины Юты в него выстрелил снайпер. Кирка доставили в больницу в критическом состоянии, спасти его не удалось.

