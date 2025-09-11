Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 11 сентября 2025МирЭксклюзив

Раскрыта роль убитого Чарли Кирка в победе Трампа на выборах

Американист Дудаков: Убитый Кирк сыграл не последнюю роль в победе Трампа
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Убитый американский политик Чарли Кирк сыграл не последнюю роль в победе президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году, рассказал политолог-американист Малек Дудаков. О политической деятельности сторонника американского лидера специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Чарли Кирк — очень популярный республиканский политик, у которого была многомиллионная аудитория в соцсетях, огромная организация. В целом он активно работал с молодежью, привлекал ее на свою сторону, постоянно устраивал разные дебаты, лекции в кампусах американских университетов. Я думаю, что не последнюю роль сыграл в том, что Трамп победил на последних выборах в 2024-м году. Потому что за Трампа проголосовала рекордная доля молодежи», — отметил Дудаков.

Я думаю, что он был мишенью для радикальных либеральных активистов, которые в итоге пошли на этот политический шаг насилия

Малек Дудаковполитолог-американист

Американист сообщил, что покушение на Кирка демонстрирует полную дисфункцию правоохранительной системы США.

«Этот взлет политического насилия будет проявляться и дальше. Потому что раскол Америки только усугубляется. Демократы воспринимают республиканцев, сторонников Трампа, врагами демократии. Поэтому считают, что можно предпринимать любые методы для того, чтобы с ними бороться, вплоть таких физических атак, нападений и убийств», — заключил он.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября во время его выступления в университете в Юте. Он попал в больницу и находился в критическом состоянии. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил о смерти политика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курсы мировых валют резко взлетели. Когда россиянам ожидать доллар за сто рублей?

    Поплавская назвала давшую интервью Пугачеву «обиженкой»

    Популярная российская юмористка испытала ужас в туалете в Европе

    В Кремле ответили на вопрос о внешних целях совместных с Минском военных учений

    Жителям Подмосковья назвали время прихода первых заморозков

    Не принятый в российскую школу русский ребенок зачитал по памяти Пушкина на видео

    Россиянин попал под следствие после отказа женщины возобновить отношения

    В России апробируют дрон-ракету «Залп-1»

    Россияне оценили свое финансовое положение

    Токаев анонсировал референдум

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости