Раскрыта роль убитого Чарли Кирка в победе Трампа на выборах

Американист Дудаков: Убитый Кирк сыграл не последнюю роль в победе Трампа

Убитый американский политик Чарли Кирк сыграл не последнюю роль в победе президента США Дональда Трампа на выборах в 2024 году, рассказал политолог-американист Малек Дудаков. О политической деятельности сторонника американского лидера специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Чарли Кирк — очень популярный республиканский политик, у которого была многомиллионная аудитория в соцсетях, огромная организация. В целом он активно работал с молодежью, привлекал ее на свою сторону, постоянно устраивал разные дебаты, лекции в кампусах американских университетов. Я думаю, что не последнюю роль сыграл в том, что Трамп победил на последних выборах в 2024-м году. Потому что за Трампа проголосовала рекордная доля молодежи», — отметил Дудаков.

Я думаю, что он был мишенью для радикальных либеральных активистов, которые в итоге пошли на этот политический шаг насилия Малек Дудаков политолог-американист

Американист сообщил, что покушение на Кирка демонстрирует полную дисфункцию правоохранительной системы США.

«Этот взлет политического насилия будет проявляться и дальше. Потому что раскол Америки только усугубляется. Демократы воспринимают республиканцев, сторонников Трампа, врагами демократии. Поэтому считают, что можно предпринимать любые методы для того, чтобы с ними бороться, вплоть таких физических атак, нападений и убийств», — заключил он.

Покушение на Кирка было совершено 10 сентября во время его выступления в университете в Юте. Он попал в больницу и находился в критическом состоянии. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил о смерти политика.

