В США рассказали об истощающих ПВО Украины приманках

TNI: Российские дроны-приманки истощают систему ПВО Украины

Вооруженные силы России применяют дроны-приманки, которые истощают систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом рассказало американское издание The National Interest (TNI).

«Москва начала запускать беспилотники-приманки, которые могут быть изготовлены дешево, но имитируют гораздо более дорогие боеприпасы и растрачивают критически важные ресурсы украинской ПВО», — говорится в материале.

Как пишет издание, до половины применяемых в массированных ударах беспилотных аппаратов являются приманками. Они имитируют российские ударные дроны «Герань». На радарах приманки невозможно отличить от полноценных дронов, поэтому операторы систем ПВО могут пропустить аппарат или израсходовать дорогостоящую ракету на дешевую ложную цель.

В августе стало известно, что российские дроны-камикадзе дальнего действия начали вооружать минами для дистанционного минирования дорог, которые используют Вооруженные силы Украины.