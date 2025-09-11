В США захотели прекратить любую торговлю с Россией

В США предложили вернуть поправку Джексона-Вэника

В Конгресс США внесли законопроект, нацеленный на возвращение поправки «Джексона-Вэника», чтобы полностью прекратить торговлю с Россией. Об этом сообщил член Палаты представителей Джо Уилсон в социальной сети X.

«После атаки на Польшу я благодарен за возможность внести этот законопроект о восстановлении поправки Джексона-Вэника в отношении России», — написал политик. Он также назвал решение бывшего американского президента Барака Обамы неправомерным.

Поправка была принята президентом Джеральдом Фордом в 1974 году. Она предусматривала торговые рестрикции в отношении СССР. После его распада ее действие приостановили на словах, однако она использовалась и в дальнейшем.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил продуктивное экономическое сотрудничество с Россией.