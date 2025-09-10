Мир
Вице-президент США допустил продуктивное экономическое сотрудничество с Россией

Марина Совина
Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью One America News допустил продуктивное экономическое сотрудничество с Россией.

Он отметил, что американский лидер Дональд Трамп открыт к «полному спектру экономических соглашений», выгодных Соединенным Штатам. Политик также напомнил, что в России большие запасы газа, нефти и иных ресурсов, и это остается фактом вне зависимости от того, согласны ли страны с позицией Москвы или нет.

«Президент [Трамп] абсолютно прав, что как только мы сможем урегулировать мир, у нас может быть очень продуктивное экономическое сотрудничество с Россией и Украиной в будущем. Экономическое сотрудничество могло бы быть лучшей гарантией долгосрочного мира, потому что как только у вас хорошие экономические отношения, никто не хочет это все разрывать и начинать войны», — сказал Вэнс.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Трамп не взял на себя четких обязательств по санкциям против России, несмотря на договоренности с европейскими лидерами.

При этом сам американский лидер позднее подтвердил готовность к новому этапу санкций против России. На вопрос о том, готов ли он инициировать второй этап санкций в отношении Москвы, Трамп ответил утвердительно. Других комментариев глава государства не дал.

