Вице-губернатор российского региона высказался о вине в пропаже «зубов дракона»

ТАСС: Брянский вице-губернатор Симоненко отрицает вину в пропаже «зубов дракона»

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко, арестованный по уголовному делу о злоупотреблениях полномочиями при строительстве защитных сооружений на границе с Украиной, не признает свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Помимо Симоненко, свою вину отрицает его сын — гендиректор Брянского металлообрабатывающего завода Юрий Симоненко, а также начальник областного управления капитального строительства Евгений Жура.

Брянский вице-губернатор вместе с сыном и Журой был задержан 22 июля и этапирован в Москву. Мещанский суд столицы отправил их в СИЗО на два месяца.

Всем троим предъявлено обвинение по статье 285 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ. Основанием для расследования дела стала пропажа фортификационных сооружений — «зубов дракона», которые фактически не были построены.