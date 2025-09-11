Наука и техника
13:10, 11 сентября 2025

Внутри арктического льда обнаружены удивительные организмы

PNAS: Диатомеи активно передвигаются внутри арктического льда
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, что внутри арктического льда скрываются живые и крайне активные организмы — диатомовые водоросли. Как показало исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, эти микроскопические существа способны передвигаться даже при температуре –15 °C, что стало рекордом для клеток с ядром.

Под микроскопом диатомеи выглядели так, словно «скользят по льду». Секрет их подвижности — в особом механизме: клетки выделяют слизь, похожую на улиточную, которая прикрепляется к поверхности, а затем «подтягиваются» по ней вперед. В основе процесса лежат белки актин и миозин, обеспечивающие движение и в человеческих мышцах.

Необычные наблюдения были сделаны во время 45-дневной арктической экспедиции в Чукотском море. Ученые собрали ледяные керны и с помощью специально разработанных микроскопов увидели, что диатомеи активно перемещаются по микроканалам во льду. Более того, арктические виды оказались быстрее своих «теплых» родственников, что указывает на эволюционные адаптации.

По словам исследователей, открытие может изменить представления о жизни подо льдом: такие организмы способны влиять на экосистему всего региона, питая другие звенья пищевой цепи и, возможно, даже участвуя в формировании льда.

Ранее ученые сообщили о необычном природном явлении в Арктике — повышении уровня радиации. На архипелаге Новая Земля концентрация радона оказалась почти вдвое выше, чем годом ранее.

