Военный аналитик описал сложности наступления ВС России в Донбассе

Военный аналитик Полетаев: Танки ВС РФ не могут действовать активно из-за БПЛА

Российская армия по-прежнему не может активно применять танки и другую технику для развития наступления из-за массового применения дронов Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

По его словам, в ходе специальной военной операции неоднократно случалась ситуация, когда украинская оборона на определенном участке фронта разваливалась, но российские войска не могли завести в прорыв значительные силы и активно использовать тяжелую технику для развития успеха. Всему виной массовое применение беспилотников, которые в короткие сроки выявляют скопление военных машин и уничтожают их.

«Главный вопрос, над которым, вероятно, ломают голову в Генеральном штабе, — как использовать распад фронта? Украинские беспилотники уже не могут остановить российское продвижение, но все еще мешают танкам действовать свободно и эффективно», — сказал Полетаев.

В качестве примера аналитик привел ситуацию с прорывом российских войск в середине августа северо-восточнее Мирнограда, расположенного на территории Донецкой народной республики (ДНР). Там, как уверяет эксперт, мобильные соединения так и не сумели выйти на оперативный простор, несмотря на значительное продвижение.

Ранее на Украине усомнились в правдивости заявлений главкома ВСУ Александра Сырского об успехах украинских войск на покровском направлении. Журналисты обратили внимание, что согласно карте боевых действий аналитического проекта DeepState, продвижения украинских войск на этом участке за август не было.