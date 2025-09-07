Бывший СССР
17:54, 7 сентября 2025Бывший СССР

На Украине опровергли слова Сырского об успехах ВСУ на покровском направлении

«Страна.ua»: Озвученные Сырским успехи ВСУ под Красноармейском почти не заметны
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Успехи подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск), о якобы наличии которых сообщал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский, почти не заметны на карте. Его слова опровергло в Telegram издание «Страна.ua».

«Cудя по карте украинского военного паблика Deep State, под Покровском продвижения ВСУ в августе почти не видно», — говорится в публикации.

Сырский ранее назвал покровское (красноармейское) направление самым тяжелым для ВСУ. По его словам, именно на этом участке фронта Россия сконцентрировала крупнейшую наступательную группировку.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила Генштаб ВСУ во лжи. «Генштаб — вруны», — прокомментировала нардеп сообщение украинского командования о продвижении войск.

