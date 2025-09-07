На Украине опровергли слова Сырского об успехах ВСУ на покровском направлении

«Страна.ua»: Озвученные Сырским успехи ВСУ под Красноармейском почти не заметны

Успехи подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красноармейском (украинское название — Покровск), о якобы наличии которых сообщал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский, почти не заметны на карте. Его слова опровергло в Telegram издание «Страна.ua».

«Cудя по карте украинского военного паблика Deep State, под Покровском продвижения ВСУ в августе почти не видно», — говорится в публикации.

Сырский ранее назвал покровское (красноармейское) направление самым тяжелым для ВСУ. По его словам, именно на этом участке фронта Россия сконцентрировала крупнейшую наступательную группировку.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила Генштаб ВСУ во лжи. «Генштаб — вруны», — прокомментировала нардеп сообщение украинского командования о продвижении войск.