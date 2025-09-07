Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:35, 7 сентября 2025Бывший СССР

Назван самый тяжелый участок фронта для ВСУ

Сырский назвал покровское направление самым тяжелым для ВСУ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Красноармейское (покровское) направление является одним из самых тяжелых для украинских солдат. Об этом в Telegram-канале сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Он указал, что за последнюю неделю украинские военнослужащие отбили около 350 массированных атак армии России. По словам главкома ВСУ, именно на участке фронта у Красноармейска (украинское название — Покровск) идет ожесточенное противостояние. В этом районе сформировалась «крупнейшая наступательная группировка ВС РФ, пытающаяся прорвать украинскую оборону», резюмировал Сырский.

В то же время украинским военным пока удается успешно отражать атаки российских войск, отметил он. Аналогичная ситуация, по словам главкома ВСУ, наблюдается и на другом тяжелом участке фронта — на добропольском направлении. В этих районах украинские солдаты периодически проводят «результативные штурмовые действия», заключил Сырский.

Непростая ситуация для ВСУ фиксируется и на купянском направлении. Военный блогер Юрий Подоляка ранее заявлял, что российским военным удалось взять под контроль городские окраины. Однако говорить о полноценном взятии крупного населенного пункта в Харьковской области пока преждевременно. ВСУ, отметил спикер, оказывают значительное сопротивление, что мешает войскам группировки «Запад» добиться перелома ситуации в этом районе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен выступила с новым обвинением в адрес России

    Пленный солдат ВСУ рассказал о неожиданной встрече с иностранными наемниками в госпитале

    Расправившийся со школьницами «златоустовский маньяк» потребовал миллионы у адвоката

    «Самая сексуальная спортсменка мира» показала фото в откровенном купальнике в бассейне

    Россияне раскрыли детали идеального свидания

    Назван самый тяжелый участок фронта для ВСУ

    Хинштейн сообщил об обстреле ВСУ города в Курской области

    Масштабный оползень зафиксирован во французских Альпах

    Стало известно о недовольстве немцев работой Мерца

    Песков и Эрдоган поговорили по-турецки на саммите ШОС в Китае

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости