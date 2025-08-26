Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:50, 26 августа 2025Бывший СССР

В Раде двумя словами опровергли заявление Генштаба ВСУ

Нардеп Безуглая обвинила во лжи Генштаб ВСУ из-за заявления по Запорожскому
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-ĸанал «Марʼяна Безугла»

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила во лжи Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за заявления, что украинские военные якобы до сих пор удерживают село Запорожское. Двумя словами сообщение командования ВСУ парламентарий опровергла в Telegram.

«Генштаб — вруны», — заявила нардеп.

26 августа пресс-служба Генштаба ВСУ заявила, что украинская армия якобы продолжает бои в Запорожском и Новогеоргиевке. При этом украинский аналитический проект DeepState ранее сообщал о переходе населенных пунктов под контроль российских войск.

Российские войска развивают наступление в Днепропетровской области после выхода на западные границы Донецкой народной республики (ДНР). 25 августа Вооруженные силы России взяли под контроль село Запорожское, расположенное на стыке ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп решил прекратить финансирование Украины

    Зеленский анонсировал переговоры по площадке для саммита России и Украины

    В сети появились кадры с похорон «короля цыган» с золотым гробом

    Фетисов фразой «нельзя разбрасываться паспортами» оценил слова Клаудиньо об СВО

    Названа самая опасная страна в мире для селфи

    «Газпром» установил исторический рекорд

    Известный телеведущий пожаловался на шокировавшие его угрозы от зрителей

    У известного российского музыканта нашли долги на 570 тысяч рублей

    Немецкие порты попросили деньги на подготовку к войне

    На Украине мужчинам разрешили выезжать из страны при одном условии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости