Нардеп Безуглая обвинила во лжи Генштаб ВСУ из-за заявления по Запорожскому

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила во лжи Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за заявления, что украинские военные якобы до сих пор удерживают село Запорожское. Двумя словами сообщение командования ВСУ парламентарий опровергла в Telegram.

«Генштаб — вруны», — заявила нардеп.

26 августа пресс-служба Генштаба ВСУ заявила, что украинская армия якобы продолжает бои в Запорожском и Новогеоргиевке. При этом украинский аналитический проект DeepState ранее сообщал о переходе населенных пунктов под контроль российских войск.

Российские войска развивают наступление в Днепропетровской области после выхода на западные границы Донецкой народной республики (ДНР). 25 августа Вооруженные силы России взяли под контроль село Запорожское, расположенное на стыке ДНР, Днепропетровской и Запорожской областей.