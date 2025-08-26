Бывший СССР
На Украине признали потерю двух сел на границе Днепропетровской области

DeepState: ВСУ сдали Запорожское и Новогеоргиевку в Днепропетровской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сдали село Запорожское в Днепропетровской области Украины, расположенное на стыке границ региона с Донецкой народной республикой (ДНР) и Запорожской областью. Потерю населенного пункта признал украинский аналитический проект DeepState.

По данным авторов проекта, под контроль российских войск перешла соседняя Новогеоргиевка. Кроме того, Вооруженные силы России продвинулись у Шевченко в ДНР, приближаясь к границе региона.

Минобороны сообщало о взятии Новогеоргиевки 20 августа. По данным оборонного ведомства, контроль над Запорожским удалось установить еще через пять дней. Бои за населенные пункты вели подразделения группировки войск «Восток».

    Все новости