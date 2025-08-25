Россия
15:34, 25 августа 2025

Военкор оценил успехи российских войск в Днепропетровской области

Военкор Коц: Занятие Запорожского позволит развить наступление ВС России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Занятие населенного пункта Запорожское Днепропетровской области позволит Вооруженным силам (ВС) России развить наступление. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

Об установлении ВС России контроля над Запорожским Минобороны сообщило 25 августа.

Журналист указывает, что село расположено на стыке Днепропетровской области, Запорожской области и ДНР. Вероятно, следующими целями группировки войск «Восток» станут Новониколаевка, Березовое и Терновое, продолжает он. Освобождение последнего позволит соединиться с другими подразделениями и расширить плацдарм, указывает Коц.

Армия России продолжает развивать наступление в Днепропетровской области после выхода на западные границы ДНР на одном из участков. Ранее российские подразделения выбили ВСУ из Новогеоргиевки. «Буферная зона на границе с ДНР продолжает формироваться», — резюмирует Коц.

