Вора в законе Виктора Пана призвали к ответу за нападение на инкассаторов

В Курске начался суд над вором в законе Виктором Паном за убийство инкассаторов

Курский областной суд начал рассмотрение уголовного дела о нападении на инкассаторов в 2010 году, в котором обвиняются пять мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Среди подсудимых — вор в законе Виктор Панюшин (Витя Пан), отмечает «Коммерсантъ». Его призвали к ответу перед судом по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии, бандитизме и незаконной организации азартных игр.

Пан занялся криминалом еще в 70-х годах, был неоднократно судим за различные преступления. Его короновали в сентябре 2000 года на сходке славянских воров в законе в Тамбове, после чего он взял под контроль криминальный мир на территории Белгородской, Курской и Орловской областей. Вор в законе сделал бизнес на азартных играх и махинациях с недвижимостью, отмечает «Ъ».

Силовики считают, что Пан причастен к вооруженному налету на инкассаторов, которое было совершено на территории плодоовощной базы в поселке Ворошнево Курского района 16 марта 2010 года. Тогда жертвами ограбления стали двое охранников, третий получил тяжелые ранения, но выжил. Преступники похитили три миллиона рублей и скрылись.

Пан несколько лет скрывался на Украине и в Турции, но попался Интерполу на Кипре, откуда его экстрадировали в Россию. Вину он не признает.

Пока мужчина был в бегах, его приближенные отправились в места лишения свободы. Романок, Голова, Блинчиха и Корабль осуждены на сроки от семи до 13 лет лишения свободы за похищение и пытки двух человек, а также за мошенничество с недвижимостью.

Ранее сообщалось, что Московский областной суд приговорил «положенца» Виталия Тоакэ, известного в криминальном мире как Виталий Раменский, к 16 годам колонии особого режима.