Забота о себе
21:04, 11 сентября 2025Забота о себе

Врач предупредил о негативном влиянии на сон неправильно подобранного постельного белья

Врач Суарес: Правильно подобранное постельное белье предотвращает пробуждения
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач Висенте Хавьер Клементе Суарес заявил, что неправильно подобранное постельное белье негативно влияет на качество сна. Об этом он рассказал в интервью изданию Hola.

Суарес призвал выбирать постельное белье из дышащих тканей, таких как лен или хлопок. «Они способствуют лучшей терморегуляции и предотвращают пробуждения среди ночи от жары или потоотделения», — пояснил он.

Слишком жесткий или слишком мягкий матрас может нарушить осанку и вызвать мышечное напряжение, добавил доктор. Что касается подушки, лучше выбирать подстраивающуюся под естественную форму шеи, которая должна находиться на одной линии со спиной. В противном случае утром человек будет испытывать головную боль, предупредил Суарес.

Ранее сомнолог София Черкасова рассказала о пользе сна на работе. По ее словам, благодаря короткому отдыху у сотрудников снижается накопленная к середине дня усталость.

    Все новости